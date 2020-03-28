Korona virüsten korunmanın yolu ambalajlı ürünler

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Sağlık, sosyal ve ekonomik alanda tüm dengeleri alt üst eden Covid -19 virüsünden korunma yöntemlerinin şu anda gündemin birinci sırasında olduğunu ifade eden Sarıbekir, “Ambalajın önemi hiçbir dönemde bu kadar kendisini göstermedi. Ülkemizde ilaç, sağlık, temizlik, gıda ve içecek ürünleri ambalaj sayesinde son tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir şekilde ulaşıyor. İhracatımız da bu pozitif fiziksel koşullar altında oluyor. Gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambalaj tedariği sağlanmazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Mevcut konjonktürde ambalaj hayat kurtarır” dedi.

“Sosyal izolasyonu sağlayarak hayatın normal seyrini devam ettirmeliyiz”

Sarıbekir, yaşanan bu özel dönemde hayatta kalmanın anahtarının hijyen olduğunu belirterek, “Ambalaj üreticileri olarak sadece gıda ve içecek değil sağlık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak. Sağduyulu bir şekilde, hep beraber; gerekli önlemleri alarak işlerimize devam etmeliyiz. Hepimiz bu dönemde daha duyarlı olmalıyız. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan önlemler doğrultusunda fabrikalarımızda ve ofislerimizde uyduğumuz hijyen kurallarını artırmalıyız. Çalışanlarımızı kişisel hijyen konusunda bilgilendirmeli ve gerekli sosyal izolasyonu sağlayarak yaşamın normal seyrini devam ettirmeliyiz" dedi.

Cari açığa 1 milyar 852 milyon dolarlık katkı

Ambalaj sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdürüyor. 2018 yılında 2 milyon 325 bin ton olan toplam ambalaj ihracatı 2019'da yüzde 13'lük artışla 2 milyon 639 bin ton olarak gerçekleşti. Değer olarak bakıldığında ise yıllık ihracat 4,603 milyar dolardan 4,716 milyar dolara çıktı. Ambalaj sektörü geçtiğimiz yıl en çok ihracatı ise 375 milyon dolarla İngiltere'ye gerçekleştirdi. İthalat tarafına bakıldığında ise sektörün dışa bağımlılığında ciddi azalma olduğu görüldü. Ambalaj sektörü ithalatı geçtiğimiz yıl miktar olarak yüzde 12 azalışla 1,5 milyon tona, değer olarak da yüzde 13 düşüşle 2,86 milyar dolara geriledi. Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler olarak öne çıktı.