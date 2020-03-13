Korona virüsü dövüş maçlarını da iptal ettirdi

Avrupa'nın en büyük dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym ve Vendetta'nın yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam tarafından yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek olan gala ve dünya şampiyonluk maçları Korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek olan Bülent Sağlam'ın düzenleyeceği dünya şampiyonluk maçları korona virüs nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmalara kısa bir zaman kala iptal edilmesinin kendilerini üzdüğünü bildiren organizatör Bülent Sağlam, en uygun zamanda bu önemli galanın yenileneceğini vurgulayarak, "Maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı karşılaşmamız iptal edildi. Avusturya hükümetinin aldığı bir karar ile bu tür toplu organizasyonlarda virüsün yayılma riskinin olduğuna karar verildi. Gecede dünya şampiyonlukları için ringe çıkacak olan Vahit İpek ve Kadir Akbaş'ın da maçlarının iptal edildiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Ayrıca galamızda Yusuf Karakaya ve Sabriye Şengül de ringe çıkarak kozlarını paylaşacaklardı. Bunların yanı sıra yine birbirinden yetenekli Türk geçleri mücadeleler vereceklerdi. Tüm bunların iptal edilmesi bizleri üzse de önümüzdeki dönemlerde bu karşılaşmaları yeniden yapmak için çalışmalara başladık. Bizden desteklerini esirgemeyen ve bu zor günümüzde yanımızda olan tüm sponsor, izleyici, arkadaş, aile, dövüşçü ve antrenörlere buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu karşılaşma için kamplara giden, kilo düşen, büyük emekler veren tüm sporculara da teşekkür ediyorum, ancak hiç merak etmeyin bu galamızı en uygun zamanda yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

Vedat Alyaz: "Biletler gelecek maç için de geçerli olacak

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise bilet alanlara seslenerek, "Şayet isterlerse biletlerini aldıkları yerlere geri verme olanakları da vardır ancak, önümüzdeki dönem düzenleyeceğimiz galamızda şu an ellerinde bulunan biletlerle girebileceklerdir. 11 Nisan Cumartesi gecesi İstanbul, Volkswagen Arena'da düzenleyeceğimiz dev galada bu sporcularımız ringe çıkacak. Vendetta 21, isimli galada dünyanın dört bir yanından gelecek olan efsane sporcular sahne alacak ve bu önemli galaya olan ilgi şimdiden çok büyük. Dünya televizyonları bu nefesleri kesecek ve birbirinden heyecanlı karşılaşmaları yayınlamak için şimdiden sıraya girdi" şeklinde konuştu.