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Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle camilerin kapalı olacağının açıklanmasının ardından Miraç Kandili’nde İstanbul Fatih ve Eyüp Sultan Camilerinin boş hali havadan görüntülendi.

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle camilerin kapalı olacağının açıklanmasının ardından Miraç Kandili'nde İstanbul Fatih ve Eyüp Sultan Camilerinin boş hali havadan görüntülendi.



Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da da kapatılan camiler boş kaldı. Virüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kaplı kalacak” açıklamasında bulunmuştu. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili'nde camiler dolup taşıyordu. Bu yıl camiler korona virüsü sebebiyle açılmadı. Fatih ve Eyüp Sultan Camii'nin havadan çekilen görüntülerinde etrafında yoğunluk olmadığı gözüktü. Bazı vatandaşlar ise akşam ezanı bitene kadar cami etrafında bir süre bekleyip dua edip ayrılırken, bazıları ise caminin kapalı olmasına rağmen avluda akşam namazını kıldı.

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