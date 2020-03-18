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Korona virüsü nedeniyle Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sade bir tören yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi’nin 105.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi. Törende Ali Yerlikaya ve katılanların maske taktıkları görüldü.



Çin'de başlayarak tüm dünyatı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında da alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi. Törende Ali Yerlikaya ve törene katılanların maske taktıkları görüldü.


Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “#Koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdik. #Canakkale Zaferimizin Kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet, Ruhları şâd olsun.Türkiye Bayrağı” ifadelerini kullandı.

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