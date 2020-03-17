Korona virüsü nedeniyle İstanbul'da meydanlar boş kaldı

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Kadıköy ve Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.Boş kalan meydanlar ise drone ile görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Devlet yetkililerinin korona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar Meydanı gibi alanların boş kalması dikkat çekti. İstanbul'da insanların yoğun olduğu meydanların boş olduğu anlar havadan görüntülendi.