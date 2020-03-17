Korona virüs'ün yayılmasına karşı koruyucu 14 kural

Dr. Müfit C. Yenen tarafından Korona virüs'le ilgili yapılan açıklamada “küresel sorun haline gelen Korona virüsün yayılımına karşı koruyucu kurallara mutlaka uyalım” çağrısı yapıldı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, halkı gerekli duyarlılığı göstermeye davet ederken, bu zorlu ve sabır gerektiren süreçten elbirliğiyle çıkılabileceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen ülkemizdeki vaka sayısının bugün itibarıyla 7'ye yükseldiğini ifade ederek, 7 vakanın 5'inin turist, 2'sinin ise İngiltere'den gelen KKTC vatandaşları olduğunu hatırlattı. Adada yaşıyor olmamız ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kurallara tam olarak uyulması durumunda virüsün yayılımının kolaylıkla durdurulabileceğine inandığını belirten Prof. Dr. Müfit C. Yenen, özellikle yurt dışından dönenlerin hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün kuralına uyması gerektiğini belirtti.

Korona virüsle ilgili devletin aldığı önlemler yanında bireylere de basit ama önemli görevler düştüğünü hatırlatan Müfit C. Yenen, uygulaması basit olan bu tedbirlerin pozitif etkisinin çok büyük olacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarını koruyucu tüm hijyen kurallarına uyularak, yüzeylerin sık sık dezenfekte edildiğini, sağlık personelinin hem kendilerinin hem de hastaların korunmasına yönelik her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Prof. Yenen, bunlara ek olarak yataklı ve yoğun bakım servislerinde de hasta ve refakatçileri korumak amacıyla ziyaretçi sınırlaması getirildiğini söyledi.

Yenen, virüsün yayılımını engelleyici 14 temel kuralı yeniden hatırlattı:

"1.Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

2.Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

3.Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

4.Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3, 4 adım mesafe koyun.

5.Yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin ya da iptal edin.

6.Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evde kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

7.Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

8.Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

9.Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın.

10.Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.

11.Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

12.Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

13.Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

14.Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun".

Günlük yaşamda uygulaması oldukça basit olan tüm bu kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunan Yenen, zaruri ihtiyaçlar nedeniyle dışarıya çıkmak zorunda olan kişiler dışındaki herkese “Evde Kalın, Güvende Kalın” çağrısında bulundu.