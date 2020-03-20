Koronadan doğan Barış Mançolu farkındalık manifestosu

Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma (İZEV) Vakfı, koronavirüs sebebiyle gelişen yaşam algısına 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde Barış Manço şarkılı bir manifestoyla dokundu. Hareketin sloganı; “Ben, sen yok, biz varız”.

İZEV Vakfı, Duvar Yıkıcılar Manifestosu ile koronavirüsünün oluşturduğu sosyal gündemin, bireysel sorgulamalara yol açtığını, toplumların, sosyal meselelerde yaşlısı, özel gereksinimlisi, ihtiyaç sahibi kısacası tüm bireyleri kapsayacak şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini fark ettiğini ve bu yüzyılın “Ben, sen yok, biz varız!” diyen insanların çağı olması için bir hareket başlattıklarını ifade ediyor.

Duvar Yıkıcılar Manifestosu, Pink Floyd desteğiyle geçtiğimiz yıllarda milyonlarca insanın ilgisini kazanan Yaşam Hakkı-Duvar şarkısının sloganını sürdürüyor. Manifestonun metaforu ‘duvar', hedefi ise zihinlerdeki duvarın yıkılması. Tam da bu sebeple bir gönüllülük çağrısı aynı zamanda ve ‘Duvar Yıkıcılar' tanımıyla gönüllülere sesleniyor. Proje, farkındalık videosu ile engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık başta olmak üzere tüm sosyal meselelere dokunuyor ve topluma hitap ederek “Dur de!” diyor.

Vakfın Genel Sekreteri Merve Kılıç manifestonun çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: “İnsanın kendine yabancılaştığı günümüzde, bireylerin sürekli “ben” ile meşgul olduğunu gördük, fakat korona virüsünün oluşturduğu küresel bütünlük duygusu, toplumlara yeniden birey olmaktan çıkıp toplum olunması gerektiğini ve krizler ve tehlikeleri toplumca her bireyi kapsayacak reflexlerle giderebileceklerini gösterdi. Biz de toplumumuzun tarihsel değerlerinden olan ve dünyaya örnek teşkil eden “önce insan” temelli birliktelik ve dayanışma ruhunun sürdürülmesi fikriyle yola çıktık.

Korona virüsünün oluşturduğu çaresizlik duygusundan ilham alan farkındalık projesi ‘Duvar Yıkıcılar'

Duvar Yıkıcılar, özel gereksinimli bireylerin toplumun en büyük azınlığı olduğunu bilen, dayanışmanın eşit ve insani bir toplum oluşturacağına inanan ve bunun için gönüllü olacak binlerce üyeden oluşacak. 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde lanse edilen ilk videonun ardından birkaç gün içinde gönüllülük platformu “izevduvaryikicilar.org” adresiyle erişilebilir halde olacak ve duvar yıkıcılarını bekleyecek.

Vakfın başkanı Hakan Kural; başta engelli bireyler için, toplumdaki dayanışma ruhunu sürdürmek amacıyla bu projeyi ürettiklerini belirtti. Geçen sene aldıkları dünya starı olan Roger Waters'un desteğinin ardından bu projede de ülkemizin en değerli ve sevilen sanatçısı Barış Manço ve Dönence şarkısı ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.