Koronavirüs 73 milyon 500'ün üzerinde haberde yer aldı

Koronavirüs 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, dünyadaki toplam vaka sayısı 203 milyon 980 bin 78'e ulaştı. Şu ana kadarki vefat sayısı ise 4 milyon 314 bin 7 olarak kayıtlara geçti. İlk vakadan bugüne kadar ise medyada 73 milyon 500 binin üzerinde koronavirüs haberi yer aldı.

Johns Hopkins University (JHU) “Covid-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde edilen bilgilere göre, 11 Ağustos 2021 resmi rakamlarına göre dünyada koronavirüse yakalanan 203 milyon 980 bin 78 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 4 milyon 314 bin 7 olarak kayıtlara geçti. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de bugüne kadar görülen vaka sayısı 5 milyon 968 bin 838 olarak kaydedildi. Covid-19 virüsünün şu an en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İspanya, Rusya, Fransa, Türkiye olarak saptandı. Virüsün çıkış yeri Çin'de ise toplam vaka sayısı sadece 106 bin 162 olurken, güncel vaka sayısı bin 946 olarak gözlendi. Bugüne kadar hiç vaka görülmeyen yer ise Okyanusya'nın batısındaki ada ülkesi Palau oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 73 milyon 500 binin üzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları, online eğitim, seyahat yasağı, uzaktan çalışma, kapanma gibi farklı başlıklarla hayatımızda yer eden Covid-19 şimdilerde aşılama çalışmaları ve varyantlarla gündemde yer alıyor.