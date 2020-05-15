Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 20 milyona yaklaştı

Haberlerde, sohbetlerde ve yaşamımızın her anında adını anmadığımız bir gün bile olmuyor. Türkiye'de salgın azalışa geçse de salgının konuşulma oranı artıyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı hala sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet'in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre gazete ve dergilerde salgın hakkında 472 bin 398 haber çıkışı tespit edildi. Online mecralarda 17 milyon 684 bin 409, televizyon kanallarında ise 1 milyona yakın haber çıkışının olduğu görüldü. Yabancı basına yansıyan haberlerde ise Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısının geniş yer ayrıldığı görüldü.

Son zamanlarda en çok AVM ve futbol kararları konuşuldu

Türkiye'de salgının azalış eğilimine geçmesiyle beraber normalleşme çabaları da sürüyor. Alışveriş Merkezleri ve futbol liglerindeki devam kararı ise son iki haftada en çok konuşulan başlıklar arasında zirvede yer alıyor.

Salgının başladığı ilk günlerde en çok konuşulan kelimeler stok, tuvalet kağıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna olmuştu. Şimdi ise AVM, futbol, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.