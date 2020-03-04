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Koronavirüs medyanın da gündeminde

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyaya yayılan ve oldukça korku oluşturan koronavirüsün bu yılbaşından itibaren 7 bin 519 basın haberiyle gündemde olduğu görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyaya yayılan ve oldukça korku oluşturan koronavirüsün bu yılbaşından itibaren 7 bin 519 basın haberiyle gündemde olduğu görüldü. Henüz Türkiye'de bu salgına yakalanan bir vaka görülmezken, Türkiye'nin koronavirüsün uğramadığı 6 ülkeden biri olduğu görüldü.


Medya takibi kurumu Ajans Press, koronavirüs ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl korona ile alakalı basına 7 bin 519 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde farklı farklı şehirlerde corona şüphesinin olduğu yönünde haberler paylaşılırken, virüse karşı alınması gereken önlemlerin de basında yer aldığı gözlendi.


Ajans Press'in, Dünya Sağlık Örgütü verilerinden elde ettiği bilgilere göre de koronavirüs2019 salgınıyla alakalı 30 Ocak 2020 tarihinde “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiği görüldü. 26 Şubat tarihli veride ise dünyada 92 binden fazla virüse yakalanmış vaka tespit edilirken, bu rakamın sürekli değişebileceğine dikkat çekildi. Yine son verilere göre ise 3 binin üzerinde ölüm tespit edildi.

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