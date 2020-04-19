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Koronavirüs öncesi ve sonrası İstiklal Caddesi

İstanbul’un kalbi olan İstiklal Caddesi’nin koronavirüs öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğraf kareleriyle virüsün etkisini gözler önüne serdi.

İstanbul'un kalbi olan İstiklal Caddesi'nin koronavirüs öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğraf kareleriyle virüsün etkisini gözler önüne serdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlü caddeleri ve meydanları da boş bıraktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un en kalabalık meydanları da boş ve ıssız kaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde İstiklal Caddesi'nin boş hali dikkat çekti. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve günün her saati kalabalık olan İstiklal Caddesi'nin 2019'da çekilen fotoğrafıyla bugün çekilen boş fotoğrafları ilginç görüntüler oluşturdu.

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