"Koronavirüse karşı çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirin"

Ahmet Yıldırım, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının açıklandığını bu günlerde her zamankinden daha tedbirli olmak gerektiğini söyleyerek, "Tüm virütik hastalıklarda olduğu gibi Covid-19'da da bağışıklığın güçlü olması hastalıklardan korunmada çok önemlidir. Çocuğun bağışıklık sistemi güçlü ise virüsün hücre duvarına geçmesi mümkün olmaz." dedi.

Ahmet Yıldırım, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 binden fazla ölüme 100 binden fazla hastaya yol açan, Türkiye'de de ilk vakanın açıklandığı Koronavirüs'ten (Covid-19) çocukları korumak için her zamankinden daha dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Hava yoluyla bulaşan bu hastalıkta solunan havanın temiz olmasının önem taşıdığını ifade eden. Dr. Yıldırım anne babaların bilmesi gerekenleri söyle sıraladı. "Çocuğunuzun el temizliğine dikkat edin, sağlıklı beslendiğinden emin olun, doktorunuz önerirse besin takviyesi alın, evinizi mutlaka havalandırın havalandıramıyorsanız havayı temizleyin, uyku düzenini ihmal etmeyin, bağışıklığını güçlü tutun. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan Covid-19 öksürük, aksırık, ateş ve nefes darlığı ile belirti veriyor. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurun.”

"Ellerinizi sık sık yıkayın"

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının açıklandığını bu günlerde her zamankinden daha tedbirli olmak gerektiğini söyleyen Dr. Ahmet Yıldırım, "Hastanın öksürük ve aksırığındaki damlacıklarla havaya yayılan virüs solunum yoluyla sağlıklı kişilere bulaşır. Hastalığın bulaşıcılığını azaltmak için sık sık sabunlu su ile elleri yıkamak, hapşırırken tek kullanımlık mendil tercih etmek, kirli ellerle ağız-burun ve gözleri ellememek, kalabalık yerlerde her yere dokunmamak gerekir. Özellikle çocukların okulda, oyun alanlarında ve herkese açık yerlerde korunması önemlidir. Bu dönemde hava soğuk da olsa, mümkün olduğunda açık alanlarda vakit geçirmeye çalışın. Çocuklar kedi ve köpeklerle oynamayı sever. Hayvanlara her dokunduklarında mutlaka ellerini yıkayın." şeklinde konuştu.

"Çocuğunuzun bağışıklığını güçlü tutun"

Dr. Ahmet Yıldırım, "Tüm virütik hastalıklarda olduğu gibi Covid-19'da da bağışıklığın güçlü olması hastalıklardan korunmada çok önemlidir. Çocuğun bağışıklık sistemi güçlü ise virüsün hücre duvarına geçmesi mümkün olmaz. Bu dönemde çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için beslenmesine dikkat edilmelidir. Taze sebze ve meyveler, et-balık, tam tahıllar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar beslenmeye ölçülü şekilde eklenmeli; çocuğun yeterince su içtiğinden emin olunmalıdır. Çocukların beslenmesini tavsiye etmek için keçiboynuzu özü, propolis ve zencefil içeren destekler ve balık yağı verilebilir." diye konuştu.

"Soluduğu hava temiz olsun"

Ahmet Yıldırım Covid-19 ve grip gibi hastalıklara yol açan diğer virüslerden korunmak için hijyen kadar önemli bir diğer etkenin de temiz hava olduğunu söyledi.

Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması gerektiğinin altını çizen Dr. Yıldırım, havalandırma yapılamadığı durumlarda hava temizleyicilerin kullanılabileceğini, temizlik için kullanılan sulu sistem, hepa filtreli robotların aynı zamanda havayı da temizlediğini ifade etti.