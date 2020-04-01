“Koronavirüse karşı yapılan ilaçlar deneme aşamasında”

Öğr. Üyesi Hayati Kale, “Koronavirüs vakalarında yüzde 80'inde sadece ateş düşürücü ve ağrı kesici gibi şikayetlerin yönetilmesini sağlayan destek tedavileri kullanılıyor. Şu anda koronavirüse karşı yapılan ilaçlar deneme aşamasındadır. Birkaç ülkede farklı viral hastalıklarda kullanılan deneysel ilaçlar koronavirüs üzerinde de denenmektedir” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Öğr. Üyesi Hayati Kale Covid-19'dan korunma yollarını anlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayati Kale, ‘'Koronavirüs olarak da anılan koronavirüs, özellikle memeli hayvanlarda kediler, yarasalar, develer gibi sıkça gözlenen bir virüstür. Bununla beraber bu hayvanlarda gözlenen virüsler, tarihimizde üç kere mutasyon geçirip hayvandan insana sıçramış ve insandan insana bulaşarak tehlikeli bir salgın halini almıştır. (SARS, 2002; MERS, 2013; COVID-19, 2019) koronavirüs belirtileri özellikle 60 yaş üzerindeki insanlar ve diyabet, tansiyon, kalp, akciğer hastalıkları olanlar için çok ağır seyreder, ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve ölümcül olabilir. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19'un hemen hemen herkeste gözlenen yaygın semptomları, ateş, yorgunluk, kuru öksürüktür, nefes darlığı, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve sızılar, boğaz ağrısı oluşmaktadır. Çok az insan ishal, bulantı veya burun akıntısı gibi belirtiler rapor etmiştir” dedi.

Koronavirüsün tedavisi var mıdır?

Koronavirüse özgü bir ilacın bulunmamakta olduğunu kaydeden Kale, ‘'Tedaviler destek tedavisi olarak sürdürülmektedir. Solunum güçlüğü çeken çok ağır vakalarda mekanik ventilasyon için solunum aletleri (ventilatör) kullanılmaktadır. Aslında yapılan müdahale, vücudun bağışıklık sistemi virüslerle savaşırken vücuda ihtiyacı olduğu desteği vermektir. COVID-19'u hafif atlatan vakaların yüzde 80'inde sadece ateş düşürücü ve ağrı kesici gibi şikayetlerin yönetilmesini sağlayan destek tedavileri kullanılmıştır. Şu anda koronavirüse karşı yapılan ilaçlar deneme aşamasındadır. Birkaç ülkede farklı viral hastalıklarda kullanılan deneysel ilaçlar koronavirüs üzerinde de denenmektedir'' şeklinde konuştu.

Koronavirüsten nasıl korunulur?

Koronavirüsün en sinsi yanının14 gün gibi uzun bir kuluçka süresine sahip olması ve insanların henüz belirtileri göstermeden de virüsü bulaştırabilmesinden kaynaklı olabileceğini belirten Kale, “Koronavirüsten korunmak, hem kişisel sağlığınız hem de salgının gidişatını yavaşlatarak gereken herkesin sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesini sağlamak için çok önemlidir. Aşağıda sıralanan önlemleri uygulamanın sadece kendimiz için değil, ülkemiz için de bir vatandaşlık sorumluluğu haline geldiğini unutmayalım. Elleri yıkamak: Ellerinizi sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayıp bolca durulayın. Parmak araları ve uçları unutulmamalı, musluklar mümkünse elimizi kuruladığımız kağıt havlularla kapatılmalıdır. Sosyal mesafe koymak: İnsanlarla aranıza 1-1,5 metre mesafe koyun, tokalaşmadan ve kucaklaşmadan kaçının. Öksürük ve hapşırıklara dikkat etmek: Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ellerinizle değil kol içiyle ya da tek kullanımlık mendillerle kapatın. Hastalık belirtilerine dikkat etmek: Eğer kendinizde ateş, öksürük gibi hastalık belirtileri hissediyorsanız maske takın ve kesinlikle yaşlılarla temastan kaçının. Öksürük ile birlikte düşmeyen ateş ve nefes darlığı gibi şikayetleri de hissediyorsanız maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yurt dışı seyahatleri iptal etmek: Yurt dışı seyahatlerinizi mümkünse iptal edin, edemediğiniz durumlarda ülkenize geri döndükten sonra 14 gün kendinizi karantinaya alın. Bu sırada kimseyle görüşmeyin, ev halkından farklı bir banyo kullanın, misafir kabul etmeyin. Hijyene ekstra dikkat etmek: Bulunduğunuz kapalı ortamları bol bol havalandırmalısınız. Ayrıca ellerinizle gözünüze, yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Dışarda giydiğiniz giysileri eve gelince çıkartın ve giysilerinizi en az 55-60 derece de çamaşır makinesinde yıkayın. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak: Sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketme, egzersiz ve yeterli uyku 8 saat gibi bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan davranışlara ekstra dikkat edilmesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.