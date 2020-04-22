Koronavirüsün medya karnesi çıkarıldı

Açıklanan son resmi verilere göre, dünyada koronavirüse yakalanan 2 milyon 565 bin 59 kişi olduğu tespit edilirken, Türkiye'de bu rakamın 95 bin 591 olduğu gözlendi. Veriler resmi verilerden alınan en son rakamları yansıtırken, anlık olarak değişebileceği aktarıldı. Yapılan araştırmaya göre 11 marttan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı ve online mecralarda 10 milyona yakın haber yayınlandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüs medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 marttan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, kovid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 marttan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 441 bin 440 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda 8 milyon 505 bin 312 haber, televizyon kanallarında ise 481 binin üzerinde haber çıkışı olduğu görüldü.

Türkiye en çok vaka bildiren yedinci ülke

Ajans Press'in, gisanddata 'Kovid-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları' verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 22 Nisan 2020 resmi rakamlarına göre dünyada koronavirüsüne yakalanan 2 milyon 565 bin 258 kişi olduğu tespit edildi. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 95 bin 591 olarak kaydedildi. Böylelikle Türkiye en çok vaka görülen ülkeler arasında 7'nci sıraya yükselirken, toplam ölüm sayısında ilk 10'da olmadığı kaydedildi. 15 gün önce ile kıyaslama yapıldığında da dünya genelindeki toplam vakanın bu süreçte 1 milyon 289 bin 517 kişi arttığı saptandı.