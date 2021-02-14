Korsanlardan kurtarılan 15 Türk gemici yurda döndü

Gine'de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 15 Türk personeli, kurtarılmalarının ardından bu sabaha karşı İstanbul'a döndü.

Geçtiğimiz haftalarda Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış, personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. Geminin farklı noktalarına saklanarak korsanlar tarafından alıkonulmaktan kurtulan üç mürettebat Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan, Gabon'un Başkenti Livrevil'den kalkan uçakla yurda dönmüştü.

Dışişleri bakanlığını çabaları sonucu kurtarılan 15 Türk gemici, günler süren esaretin ardından yurda getirildi. Gemiciler, Nijerya'nın Abuja kentinden havalanan uçakla bu sabaha Karşı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İnişin akabinde pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yapan gemiciler, havalimanının VİP bölümü çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, neler yaşadıklarını anlattı.

Kurtarılan vatandaşlardan biri: "Hiçbir insanın yaşamasını istemeyeceğim bir süreçti, Allah kimsenin başına vermesin, korsanlar bize kötü davrandı. Psikolojik manada her türlü manipülasyonu yaptılar. Çok üzgünüm" dedi.

Gemiden kurtarılan bir başka vatandaş ise: "Hepimiz bir yerdeydik. Tabi ki zor bir süreçti. Cenab Allah kimseye göstermesin. Fiziksel bir şiddet yok fakat adam elinde silahla kafanda bekliyor. Bir kanaldan bizi deniz sahiline çıkardılar. Sahilde takas yapıldık. Onlar parasını aldı, bizi o bota eşya gibi attılar işte. Adam kafamda silahı göğsümde silahı para sayıyor." açıklamalarında bulundu.

Geminin kaptanı ise: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Büyükelçiliğe çok teşekkür ediyoruz. Bu hassas durumda bize çok yardımları oldu. Çok hassasiyet gösterdiler. Ülkemize dönebilmemiz için her türlü fedakarlığı yaptılar. Çok şükür buradayız, ailemizin yanındayız. Başımızda sürekli silahlı adamlar vardı fakat fiziksel olarak kötü bir muamele görmedik" dedi.