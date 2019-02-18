Kosova'nın Bağımsızlığına görkemli kutlama

Küçükçekmece Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 11'nci yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, " Kosova ağlarken Türkiye gülemez ama Kosova bayram yaparsa bu bizim de bayramımız olur. O coğrafyanın başına ağrı girse Türkiye uyuyamaz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 11'nci yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte, ünlü sanatçı Rumeli Ekrem sahne aldı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kosova Cumhuriyeti Diasporası Bakan Yardımcısı Faruk Nura, AK Parti eski milletvekili Gülay Dalyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Göksel Gümüşdağ, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Dernek Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Küçükçekmeceli göçmen vatandaş katıldı.

“Kosova'nın başı ağrırsa Türkiye uyuyamaz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kosova'nın bağımsızlığını kutlamaktan gurur duyduğunu belirterek, " Kosova, Bosna Hersek, Makedonya ve Türkiye bağımsızlığına kavuşmak için çok şehitler verdi. Çok bedel ödedi. Bizim onlara borcumuz var. Bugün burada Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılını kutluyoruz. Kosova ağlarken Türkiye gülemez ama Kosova bayram yaparsa bu bizim de bayramımız olur. O coğrafyanın başına ağrı girse Türkiye uyuyamaz" diye konuştu. Protokol üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim eden Temel Karadeniz'e Kosova Diasporası Bakan Yardımcısı Faruk Nura da ünlü çalgıları Kitaro'yu hediye etti.

“Bağımsızlığa kavuşmak çok önemli”

AK Parti eski dönem Milletvekili Gülay Dalyan ise bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasının önemine değinerek, "Bugün burada Kosova'nın bağımsızlığının 11'nci yılını kutlamak için geldik. Ben hiç bu kadar heyecanlı olmadım. İnsanın bağımsızlığına kavuşması çok önemli" dedi.

“Erdoğan bize çok destek oldu”

Kosova Diasporası Bakan Yardımcısı Faruk Nura, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye' de bu günü kutlamak bizi çok mutlu etti. Bağımsızlığımız için çok şehit verdik, çok açılar çektik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bize çok destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Türkiye birlik içinde olmalı”

Göksel Gümüşdağ da "O zaman Türkiye bu gücünde olsaydı bu zulümlere izin vermezdi. Dünyadaki tüm zulümlerin ortadan kalkması için Türkiye'nin daha güçlü olması gerek. Bu nedenle birlik olmalıyız" diyerek duygularını ifade etti.

Gecede, Rumeli Ekrem, Grup Besa en güzel parçalarını göçmen vatandaşlar için seslendirdi. Sultanmurat Halk Oyunları ekibi ise, yörenin halk oyunlarını sergiledi. Katılımcıların gönüllerince eğlendiği gecede, Kosova ve Türkiye'nin dostluğu pekiştirildi.