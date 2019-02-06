Kostas Mitroglou ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda

Galatasaray'ın yeni forveti Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, ilk kez Hatayspor maçında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan golcü Mitroglou, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıktı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında giyen Mitroglou, ikinci maçına ise İstanbul'da çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor müsabakasına yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna dahil oldu.