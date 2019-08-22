Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV'nin formasını giydi

Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibi PSV'ye giden Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, yeni takımının formasını giydi.

Galatasaray'dan Hollanda'nın PSV ekibine kiralık olarak giden Yunan golcü Kostas Mitroglou, yeni takımına imzayı attı. Bu sezon PSV'nin başarısı için mücadele edecek Mitroglou, yeni takımının formasını giydi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda çok fazla gülmemesine atıfta bulunuldu ve hem normal hem de gülerken fotoğrafları servis edildi.

Kostas Mitroglou, transferi hakkındaki açıklamasında ise, "Kariyerimde macera dolu. PSV bu seçim için harika bir adım. Takımıma fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel, takımda yaşanan sakatlıklardan ve ayrılacak isimlerden dolayı hücum hattını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu kapsamda da Mitroglou'yu transfer ettiklerini belirterek, Yunan golcünün deneyimli, ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu olduğunu söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 9 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist ile mücadele etti.