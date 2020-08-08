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Kostas Papanikolaou, korona virüse yakalandı

Olympiakos’un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou’nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Olmpiakos'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Papanikolaou'nun korona virüse yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Papanikolaou'nun hiçbir belirti göstermediği, evinde karantinada olacağı belirtildi. Yunan basketbolcunun durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği de ifade edildi.

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