Kostas Sloukas Olympiakos'ta

Fenerbahçe'den ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, eski takımı Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan yıldız basketbolcu Kostas Sloukas'ın yeni adresi belli oldu. Sloukas, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştı. Kulübün resmi internet yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kostas Sloukas, 2008-2015 yılları arasında Olympiakos'ta forma giymişti.

Yunan oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague'de 25 maça çıktı ve 11.6 sayı, 6.1 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 11.07 sayı, 6.9 asist ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Kostas Sloukas, kariyerinde Olympiakos ile 2, Fenerbahçe ile de 1 kez THY Euroleague'i kazandı.