Kostas Vlachos "Kızlarımızın hayallerinin peşinden koşmasına izin verelim"

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network, Haribo Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Kostas Vlachos'u ağırladı.

Farklı ülkelerde kurumsal hayatta deneyimlediği cinsiyet eşitliği hikayelerini LEAD Network üyeleri ile paylaşan Kostas Vlachos, kadın ve erkek yöneticilere başarıya giden doğru adımları atmaları için yol gösteren bilgilerin yanı sıra "Çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz'' konularına da değindi.

Erkek bebeklerin emeklemeye başlaması ile ondan daha fazlasını beklediğimizi, kız bebeklerimiz de ise emeklemelerinin ardından daha temkinli davrandığımızı ve onlar için korktuğumuzu anlatan Vlachos, "Daha bebek çağda erkekleri daha fazlasını yapması için cesaretlendirirken kızlara ise korkmayı öğretiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yıllar önce Amerika'da bir kızın tişörtünde "Ödev yapmak için çok güzelim. O yüzden ödevlerimi erkek kardeşim yapmak zorunda" yazdığını anlatan Vlachos sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, kültürel ayrımcılığa sadece basit bir örnektir. Farkında olmadan çocuklarımıza verdiğimiz mesajların son ucu. Eşimle fark ettik ki mutfak işleri, odaların toplanması gibi işlerde oğlumuzdan çok kızımızdan yardım istiyoruz. Farkında bile olmadan onlara belli işleri yüklüyoruz ve beklentilerini şekillendiriyoruz. Kızlarımıza güvenimizi göstererek onların öz güvenini güçlendirmeliyiz".

Kendi ailesi ile ilgili de örnekler veren Vlachos, "Oğlumla ile kızım arasında 14 ay olduğu için aynı İngilizce kursuna gönderdik. Oğlum yaşça daha büyük olduğu için daha hızlı ilerledi ve bu durum kızımda asla onun kadar iyi olamam duygusuna sebep oldu. Senelerce bu başarısızlık korkusu ile yaşadıktan sonra ilk kez bir karne ortalamasında kardeşinden daha iyi bir sonuç getirdiğinde kabuğunu kırdı. Kızlarımızın etrafına koza örmeyelim, bırakalım uçsunlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaların kadınların eğitim hayatında daha başarılı olduğunu gösterse de bu başarının iş yaşamında yansıması yok diyen Vlachos,''İş yaşamında cinsiyet eşitsizliğinin bir sebebinin çocuklarımızı yetiştirme şeklimizden olduğunu düşünüyorum. Kızlarımızın korku kabuğunu kırmalarını sağlamalıyız. Kızlarımızın da hayallerinin peşinden koşmasına izin verelim'' diye konuştu.