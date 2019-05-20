Koşuyolu Hastanesi'ne Başkan Gökhan Yüksel'den sahur ziyareti

Kartal Belediyesi'nin sabit iftar ve sahur noktalarından biri olan çadırda, sahur yapmak üzere bulunan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Hastaların durumu ve hastane koşulları hakkında bilgi alan Başkan Yüksel, sahur sonrası hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarının Ramazan Ayı'nı tebrik ederek kendileriyle sahur sofrasında birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Kartal Belediyesi'nin Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı ve Cevizli top sahası yanına kurduğu Ramazan çadırlarında, vatandaşların hijyenik koşullarda orucunu açması ve sahurunu yapması amacıyla Ramazan boyunca hizmet veriliyor. Öte yandan Kartal'ın 20 farklı noktasına kurulan sokak iftarlarıyla da her gün binlerce vatandaş, Ramazan Ayı'nın bolluk ve bereketini paylaşıyor.