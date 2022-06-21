Koton'dan sosyal medya fenomenlerine özel koleksiyon

Koton, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ile hazırladığı özel koleksiyonuyla sezona trendy ve renkli tasarımlarla giriş yapıyor. Genç erkek ve genç kızlara yönelik hazırlanan koleksiyonda, sosyal medya fenomeni Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in stilini yansıtan ikonlar, tasarımlara dönüşüyor. Günlük giyimde taze ve dinamik olduğu kadar, romantik bir hava da estiren koleksiyonda, dikkat çekici desen ve renkler, doğal kumaşlar ve zengin tasarım seçenekleriyle buluşuyor. Yazın genç ve dinamik enerjisini yansıtan Pelin Yar X Koton ve Berk Çiçekgil X Koton koleksiyonları bu sezon da gençlerin favorisi oluyor.

Fuşya, mor, turuncu, yeşil ve lila renklerinden oluşan sosyal medya fenomeni Pelin Yar'ın koleksiyonunda ‘Joyful Glamour, Paradise Club ve Boho Festival' adında üç farklı tema yer alıyor. Çiçekli desenler, fırfır detaylar, bra modelleri, cut-out, uzun elbise silüetleri koleksiyonda dikkat çeken parçalar arasında.

60 ve 70'lerin kaygısız ve renkli ruh halini yansıttığı, yoga, mistik desenler, semboller ve doğal taşların ön plana çıktığı sosyal medya fenomeni Berk Çiçekgil'in koleksiyonunda ‘Mindful Connection ve Surreal Vibes' adında iki farklı tema bulunuyor.

“Çekimlerde büyük bir emek verdik”

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerinden dolayı çok gururlu olduklarını belirten sosyal medya fenomeni Pelin Yar, “Koleksiyon çok güzel ve cıvıl cıvıl. Hem kişiliğimizi yansıtıyor hem de aynı zamanda havası tam bize göre. Çekimlerde çok eğlendik çok güzel zaman geçirip büyük bir emek verdik. Gururumuzun bir tarafı da Türkiye'nin ilk sosyal medya koleksiyonu olması. Aynı zamanda profesyonel dansçı olduğumuz için koleksiyonda rahat bir şekilde dans edebilecek parçalar var” ifadelerini kullandı.



Bu projede olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden sosyal medya fenomeni Berk Çiçekgil, “Koleksiyon işimizi ve karakterimizi yansıtıyor. İnsanların da bunu beğenmesi bizi mutlu etti. Çok uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Çok fazla emek var, sıradan bir iş birliği değil. Açıkçası böyle bir projeye imza atmak bizi hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Projeye daha yeni başladık ilerleyen zamanlarda sürprizler gelecektir” şeklinde konuştu.

Koleksiyon hakkında şu bilgiler verildi:

Koton Pelin Yar Koleksiyonu

Fuşya, mor ve neon yeşil renk tonlarının hakim olduğu Koton Pelin Yar ‘Joyful Glamour' teması, çiçek ve yaprak desenleriyle birlikte iddialı bir koleksiyona imza atıyor. Sıcak yaz günlerine eşlik eden feminen modeller, farklı cut-out kullanımları, fırfır detayları, boyun ve bel bağlamaları, büzgü kullanımları, lazer baskı denim şortlar koleksiyonda önemli silüetler arasında yerini alıyor. Yaz sezonunun vazgeçilmezi aksesuarlar da zincir ve metal detaylarıyla koleksiyonda ön plana çıkıyor.

Tropikal adalara yolculuk

Turuncu, mango ve yeşil tonlarının yer aldığı Koton Pelin Yar koleksiyonu ‘Paradise Club' teması sizi tropikal adalara yolculuğa çıkarıyor. Canlı renk tonlarında hibiscus desenler, dalga geçişleri, büyük çiçek kullanımları ve suluboya çiçekler temada önemli desenler olarak karşımıza çıkıyor. Sezonun favorilerinden olan renkli crochet modeller, bralar, drape detaylar, volümlü kol kullanımları, flare pantolonlar, ombre geçişli ve yırtık denim şort modelleri koleksiyonda ön plana çıkıyor. Temada kullanılan metal tokalar, zincir ve halka detayları dikkat çekiyor.

Boho Festival

Yazın vazgeçilmezi festivallerin bohem ruhunu ‘Boho Festival' temasına yansıtan koleksiyonda retro çiçekler ve geometrik desenler ön plana çıkıyor. Biye bağlamalar, cut-out, bra silüetleri, crochet modeller, lace-up detaylar, flare paça tulumlar ve uzun elbiseler dokulu tuşeler, delikli görünümler, muline geçişli kumaşlar ile harmanlanarak temada yerini alıyor. Bohem stilin vazgeçilmezi olan tahta boncuk ve düğme, 3d embellishment ve püskül detaylarıyla ‘Boho Festival' teması bu yaz gençlerin favorisi oluyor.

Koton Berk Çiçekgil Koleksiyonu

Her koşulda bedenimize saygı duymamızın gerektiğine inanan Berk Çiçekgil'in ‘Mindful Connection' temasında yoga, mistik desenler, semboller ve doğal taşlar gibi detaylar dikkat çekiyor. Doğal kumaşların ve nefes alan ketenlerin ön plana çıktığı koleksiyonda, mistik desenli gömlekler, spiritüel baskılı tişörtler, rahat keten şortlar ve pantolonlar önemli rol oynuyor.

Gerçeküstü siluetlerin kendine sağlam yer edindiği yeni sezonda, realist detayların yansıtıldığı ‘Surreal Vibes' teması hayatı yeniden anlamlandırmaya olanak sağlıyor. ‘Surreal Vibes' temasıyla ister plajda tropik bir görünüm yakalayın, ister bir yaz festivaline katılın, ister yazın özlenen ruhunu kutlayın, ister 60'ların ve 70'lerin renkli ruhunu bedeninize taşıyın Özgürlüğün sınırlarını zorlayan sosyal medya fenomeni Berk Çiçekgil'in ‘Surreal Vibes' teması, akışkan desenler ve gerçekçi olmayan renklerle halüsinojenik görünümleri ortaya çıkarıyor.

Uğur Çetin - İsmail Coşkun