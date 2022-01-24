“Kötü notların altında, ebeveynlerin hırsları veya yetersizlikleri yatıyor”

Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, çocuklarının karne notu ne olursa olsun, bunun faturasını çocuğa kesmemeleri gerektiğini ve kötü notların altında, anne ve babaların kendi hırslarının ve yetersizliklerinin yattığını belirtti.

2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatili 21 Ocak'ta başladı. 18 milyon öğrenci karnesine kavuşurken, ailelerin çocuklarını yeni eğitim dönemine nasıl hazırlayacakları telaşı sardı. Karne ilgili ebeveynlere uyarılarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci ayrıca notların sadece çocuklarla ilgili olmadığını, anne ve babaların hırslarını ve yetersizliklerini de gösterdiğini söyledi.

“Ebeveynlerinin beklentilerini karşılayamadığını hisseden çocuk, artık sevilmediğini düşünebilir”

Çocukların ise tatilleri neşe ile karşıladıklarını ve bu neşeyi yakalamışken devamını sağlamak gerektiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, karnede yer alan notların bir zeka ölçütü olmadığının, çocuklara notları yüzünden fazla baskı yapılmaması gerektiğinin ve ailesinin beklentilerini karşılayamayan çocukların sevilmediklerini düşünebileceklerinin altını çizdi.

“Ebeveynler, çocuklarının daha başarılı olması için doğru bilinen birçok yanlış davranışta da bulunuyor” diyerek sözlerine devam eden Onur Okan Demirci, “Bunlardan biri de ödül-ceza yöntemi. Kısa vadede işe yarıyor gibi görünen bu yöntem, uzun süreçte tam aksine ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir. Yaşamı ödül ve cezadan ibaret gören çocuk, zihinsel gelişimi açısından son derece önemli olan soyut düşünce kavramlarından giderek uzaklaşacak ve sadece maddesel bir düşünce sistemi geliştirecektir. Bu sistem ileride kaygı bozukluklarından tutun ciddi öfke problemlerine, alkol ve madde bağımlılıklarına varabilecek düzeyde sorunlara yol açabilmektedir. Tatil süresi boyunca, okul saatleri kadar uzun olmayacak şekilde çocuklarınıza ödevler verebilirsiniz. Ancak esas olarak çocuk, ebeveyninin güvenine, şefkatine ihtiyaç duyan bir varlık olduğu için ebeveyni ile daha fazla sağlıklı vakit geçirebilmeyi arzular” dedi.

“Sosyalleşemeyen çocuklara uyarı”

Pandeminin hala devam etmesi ile yaşıtlarıyla yeterince sosyalleşemeyen çocukların özellikle yarıyıl tatilinde dijital dünyada daha fazla vakit geçirebileceğine dair de uyarılarda bulunan Demirci son olarak, “Aileler, çocuklarının ihtiyaç ve arzularını görebilmeli ve ona göre hareket etmelidirler” dedi.