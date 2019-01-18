“Köyde Mimari Doğu Karadeniz” sergisinin açılışı yapıldı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Rize Araştırmaları Vakfının kurucularından olan Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Orhan Özgüner'in “Köyde Mimari Doğu Karadeniz” fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK), mimari birikiminin önemli isimlerinden Orhan Özgüner'in “Köyde Mimari Doğu Karadeniz” başlıklı fotoğraf sergisini, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde meraklılarıyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, Doğu Karadeniz'in taş ve ahşap evlerine ait 100 adet fotoğraf yer aldı. Serginin açılışına, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Orhan Özgüner ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Orhan Özgüner, eserlerin arkasında 60 senelik bir tarih yattığını ifade etti. O dönemde renkli fotoğrafların olmadığını hatırlatan Özgüner, serginin siyah-beyaz fotoğraflardan oluşmasının ayrı bir güzellik kattığını dile getirdi.

“Benzeri sergiler için hayırlı bir başlangıç olmasını diliyorum”

REVAK'ın kurucularından olan Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Ben bu serginin hem Rize Araştırmalar Vakfı için bir güzel başlangıç olmasını diliyorum. Yeni, benzeri sergiler için hayırlı bir başlangıç olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir tarafındaki benzer çalışmalar için başlangıç olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasının ardından emeği geçen isimlere Serender ahşap ev takdim etti. Konuşma ve hediye takdimlerinin ardından serginin kapısı sanatseverlere açıldı.