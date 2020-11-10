Kozmetikçilerin yeni hedefi 70 milyar dolarlık Çin pazarı

Dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı ve en büyük ikinci kozmetik pazarı olan Çin'de, Türk üreticileri fırsatlar bekliyor. Çin, kozmetikçilerin yeni hedefi olma yolunda ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un dikkat çektiği Türk kozmetik sektörünün Çin pazarında büyüme potansiyeli sektörde heyecan oluşturdu. Türkiye'nin, dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı olan Çin'e geçtiğimiz yıl 2,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Giz Kozmetik Uluslararası Satış Direktörü Sinan Eraslan, bu potansiyelin artırılabileceğini ifade etti. Çin'in aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kozmetik pazarı olduğu bilgisini de paylaşan Eraslan, “Çin'e doğrudan ihracat yapmanın maliyetleri çok yüksek. Bu sebeple firmalarımızın çoğu Çin'e, Hong Kong üzerinden ihracat gerçekleştiriyor. 2019 ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 143 artış göstererek 2,6 milyon dolar seviyelerinde oldu. Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur'un da belirttiği gibi Çin pazarında büyüme potansiyelimiz çok yüksek” dedi.

“Çin kozmetik pazarı 2024 yılında 120 milyar dolara ulaşacak”

Dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden olan Çin'in renkli kozmetik grubunda ithalatının ihracatından fazla olduğunun altını çizen Eraslan, “ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 2019'da 16,6 milyar dolarlık renkli kozmetik ithalatı gerçekleştirirken 6,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Birçok sektörde ihracatı ithalatından güçlü olan Çin bu konuda zayıf kalıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 69,4 milyar dolarlık kozmetik pazar büyüklüğüne sahip. Bunun yaklaşık yüzde 11,2'si renkli kozmetikten oluşuyor. 69,4 milyarlık dolarlık pazarın 7,634 milyar doları renkli kozmetik ürünlerine ait. 2024 yılında bu pazarın 119,88 milyar dolar olması bekleniyor. Kozmetik sektörümüz bu büyüklüğü gözden kaçırmamalı. İhracatın giderek önem kazandığı bugünlerde planlarımızı doğru yaparak Çin pazarındaki payımızı artırabiliriz” şeklinde konuştu.

“Global renkli kozmetik pazarı 66 milyar doları aştı”

2019 yılında Türkiye'nin 174,6 milyon dolarlık renkli kozmetik ihracatı yaptığının altını çizen Eraslan şunları söyledi: “Global kozmetik pazarının büyüklüğü yaklaşık 350 milyar dolar. Bu pazarın dünya genelinde yüzde 19'unu renkli kozmetik ürünleri oluşturuyor. Bu da bize renkli kozmetik pazarının yaklaşık 66,5 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu gösteriyor. Avrupa'dan uygun fiyatlı Asya'dan ise daha kaliteli ürünleri piyasaya sunan Türk üreticiler, kapasitesine oranla pazardan az pay alıyor. Dünyanın en büyük markalarına özel üretimler gerçekleştirecek yetkinliğe sahip üreticilerimiz, markalaşma konusunda zayıf kaldıkları için katma değer oluşturamıyor. Ürün satmak kadar önemli olan bir diğer konu da marka satabilmek. İhracat rakamlarımızı ancak markalaşarak yükseltebiliriz”.