KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi

25 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde binlerce ön lisans mezunu adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu saat 12.25'de sona erdi. Adayların salonlara alımının saat 10.00 itibarıyla bittiği sınav, 10.15'te başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, adayların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri okul kapısında dua etti. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinde 120 soru yöneltilen adaylara 130 dakika süre verildi.

Sınavının iyi geçtiğini söyleyen Ayşe Öztürk, "Güzeldi genel anlamda, iyi geçti. Çok zorlayıcı değildi bana göre. İnşallah iyi geçmiştir herkesinki. Hedefim, güzel bir puanla Sosyal Hizmetler'e atanabilmek" dedi.

Rümeysa Buket Yer ise, "Fena değildi ama Türkçe'de bir zorlama vardı, başlarda kolaydı. Matematik bana göre biraz kolay geldi. Vaktim yetmedi, yetseydi daha çok yapabilirdim. Orta düzey diyeyim, tam iyi geçti diyemeyeceğim malum. Deniz teknikeriyim. İstanbul civarı atama bekliyoruz. Şehir seçmek gibi bir imkanımız yok maalesef" ifadelerini kullandı.