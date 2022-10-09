KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı

15'te başladı. Sınava giren adayların aileleri dışarıda beklerken, iki kadın adayın panikle küpelerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Ön lisans programı mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans Oturumu, sabah saat 10.15'te başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan önce içeriye alındı. 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 sorunun bulunduğu sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşan sorulara 130 dakikada cevap verecek.

Kadın adaylar küpelerini çıkarmayı unuttu

Sınava giren iki kadın aday ise küpelerini çıkarmayı unuttu. Bina görevlileri kadınlardan küpelerini çıkarmalarını istedi. Kadın adaylar küpelerini çıkardıktan sonra içeri alındı. Yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.