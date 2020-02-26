Kraliçe Lear filminin özel gösterimi Kadıköy'de yapılacak

Kadıköy Belediyesi, ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen ve ödüller alan, yönetmenliğini Pelin Esmer'in yaptığı “Kraliçe Lear” filminin özel gösterimine ev sahipliği yapıyor. Caddebostan Kültür Merkezi'nde 2 Mart günü saat 20.00'de gerçekleşecek ücretsiz gösterime yönetmen Pelin Esmer, yapımcı Dilde Mahalli ve Arslanköylü tiyatrocu kadınlar da katılacak.

Kraliçe Lear filmi, Mersin Arslanköylü kadınlardan oluşan tiyatro grubunun Toroslar'da çıktığı bir aylık turneyi ve yol esnasında Shakespeare'in ‘Kral Lear' oyununun ücra dağ köylerinde yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu alıyor. 2005'te gösterime giren filmden 14 yıl sonra yönetmen Pelin Esmer ile filmin Arslanköylü kadın kahramanları tekrar bir araya geldi. "Oyun" filminde rol alan tiyatrocu kadınlar Behiye, Cennet, Fatma, Ümmü ve Zeynep, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'ndan bir ekiple birlikte Shakespeare'in Kral Lear oyununu kendilerince uyarlayarak Mersin'in dağ köylerini dolaştı. Oyun filminde kadınların köylerinde tiyatro kurup, kendi hayat hikâyelerinden esinlenerek hazırladıkları tiyatro oyununu kendi köylerinde sahnelemesi konu alınmıştı. Kraliçe Lear'da ise, Oyun filminde rol alan beş kadının Mersin civarında nüfusu en fazla 800 olan ücra dağ köylerinde 30 gün boyunca yaptıkları turne konu ediliyor. Ücretsiz gösterimin ardından yönetmen Pelin Esmer ve Arslanköylü tiyatrocu kadınlar seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Uluslararası Film Festivali'nde yapan Kraliçe Lear filmi, 26. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD “Cüneyt Cebenoyan” En İyi Film Ödülü ve En İyi Müzik ödüllerini aldı.