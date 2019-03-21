Kraliçe Victoria'nın oyuncak karavanı Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Koç Müzesi koleksiyonunda yerini aldı.

14 binin üzerinde objesiyle Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, bebek, bebek evleri ve oyuncak koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz Krallığı'nın ilklerine sahip Kraliçe Victoria için özel olarak üretilen atlı çingene karavanı Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

II. Elizabeth'ten sonra İngiliz tahtının en uzun süreli varisi olan Kraliçe Victoria, 20 Ocak 1837'den hayatını kaybettiği 22 Haziran 1901'e kadar, tam 63 yıl 7 ay hüküm sürdü. 20 yaşında kuzeni Prens Albert ile evlenen Kraliçe Victoria 9 çocuk 42 torun sahibi oldu. 9 çocuğundan 8'i diğer Avrupa hanedanlarından kişilerle evlendi. Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde kraliyet arması taşıyan ahşap atlı çingene karavanı, Kraliçe Victoria'nın Wight Adası'ndaki konutu Osborne Evi'nde yer alan çocuk odası için üretilmişti. G&J Lines tarafından hazırlanan bu nadide at arabasıyla, Kraliçe Victoria'nın bugünkü Avrupa monarşisinin ataları olan çocukları ve torunları oynamıştı.

Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda yer alan, çeşitli ülke ve dönemlere ait diğer oyuncaklar için ziyaretçiler Lengerhane/Mustafa V. Koç Binası'nı ve nostaljik oyuncakçı dükkanı canlandırması Oyuncakçı Dükkanı'nı ziyaret edebilirler.