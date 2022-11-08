Kredi alacaklar sigorta yaptırmaya zorlanmayacak

Banka sigortalı ve sigortasız olarak iki teklif sunacak. Konuyu değerlendiren Murat Akçay, “Kredi kullanacaklara bankalar tarafından sigortalı ve sigortasız versiyonlu kredi teklifleri verilebilmesinin yanında tüketicilerin dilediği sigorta şirketinden satın aldığı poliçeyi bankalara sunabilmesi, yönetmelik değişikliği ile açıkça tanınan bir hak olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tüketicilere kredi yolculuklarında diledikleri teklifi seçme özgürlüğü getirildi. Kredi kullanacaklar, sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ayrı kredi teklifi alma hakkına sahip olacak. Sigortalı kredi kullanacak olan tüketiciler, başvuru yaptıkları banka ya da finans kuruluşu dışındaki talep ettikleri herhangi bir sigorta şirketinden kriterlerine uygun Kredi Hayat Sigortalarını yaptırabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Viennalife Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, kredi kullanacakların, hayat sigortalarını bankadan yaptırmak zorunda olmadıklarını söyleyerek, “Kredi kullanmak isteyenler, kredilerini hayatın beklenmeyen sürprizlerine karşı güvence altına alan Kredi Hayat Sigortası'nı satın alırken farklı alternatifler arasından kendilerine en uygun seçenekle ilerleyebilirler” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Akçay, “Aslında söz konusu değişiklikten önce de kredi kullanacakların, hayat sigortalarını bankadan yaptırma zorunluluğu yoktu. Ancak yeni yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesinden önce seçme hakkı olduğundan habersiz olan tüketici, bu konudaki hakları yasal çerçevede korunuyor olmasına rağmen, kredi kullandığı bankanın sunduğu Kredi Hayat Sigortasını satın almak durumunda kalıyordu. Yeni dönemde durum tamamen değişiyor. Kredi kullanacaklara bankalar tarafından sigortalı ve sigortasız versiyonlu kredi teklifleri verilebilmesinin yanında tüketicilerin dilediği sigorta şirketinden satın aldığı poliçeyi bankalara sunabilmesi, yönetmelik değişikliği ile açıkça tanınan bir hak olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Dijital platformun, konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanacak bireysel müşterilere, Kredi Hayat Sigortası ürününü piyasaya göre ortalama yüzde 40'a varan indirimle sunduğu bilgisini paylaşan Akçay, “olayinkolayi.com sitesini ziyaret edenler, kriterlerine uygun kredi tekliflerini listeleyip, kredi yolculuklarında ihtiyaç duydukları masraf hesaplama araçlarını da aynı platformda pratik bir şekilde kullanabiliyor” diye konuştu.

Kullanıcıların bireysel kredilerini güvence altına alan ve kredi masraflarının en büyük kalemi olan Kredi Hayat Sigortası teklifini yüzde 40'a varan avantajla ekranda görüntüleyebildiklerini ve teklifi tamamen online olarak poliçeye dönüştürebildiklerini ifade eden Akçay, poliçe satın alımlarında prim tutarına bağlı olarak kredi kartı veya bankamatik kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme şeklinde esnek ödeme alternatifleri de sunduklarını söyledi.

60 Günlük cayma hakkı süresi bulunuyor

Platformun, Kredi Hayat Sigortası için sektörde 30 gün olarak sunulan cayma hakkını, 60 güne çıkardığı bilgisini de paylaşan Akçay, “Platformdan Kredi Hayat Sigortası satın alan herkes, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde sigortadan cayma hakkını kullanıp kesintisiz prim iadesi seçeneğinden faydalanabiliyor” dedi.