Kreşlerde eğitim alan miniklere ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt verdi

Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler, ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un elinden aldı.
Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler, ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden aldı.
Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim alan çocukları mezuniyet heyecanı sardı. Miniklerin ilk karne heyecanına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta ortak oldu. Mezuniyet törenine katılan Bozkurt, çocuklara güzel dileklerde bulunarak karnelerini dağıttı. Eğlenceli anların yaşandığı törende minikler, Başkan Bozkurt ile hatıra fotoğrafı çekildi.