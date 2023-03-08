Kreşli miniklerden kadın personele ‘8 Mart' sürprizi

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim gören çocuklar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kartal Belediyesi hizmet binasını ziyaret eden minik öğrenciler, kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atarak Kartal Belediyesi'nde görevli kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başta Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, 15 kreşin sorumluları ve öğretmenleri ile birlikte tüm birimleri tek tek dolaşan çocuklar, kadın müdür ve personele kendi elleriyle hazırladıkları renkli çiçeklerden oluşan hediyelerini verdi. Kartal Belediyesi kadın çalışanları da bu renkli ve samimi jest karşısında mutluluklarını paylaşarak hediyeleri ve tebrikleri için minik öğrencilere teşekkür etti. Kreşli minikler, kendi yaptıkları çiçekleri takdim ederken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.