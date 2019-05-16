Kreşte bilim şenliği

Şenliğe katılan çocuklar, eğlenceli atölyeler ve bilim deneyleriyle hem eğlendiler, hem öğrendiler.

Maltepe Belediyesi, Altayçeşme, Aydınevler ve Feyzullah mahallelerinde eğitim gören miniklere yönelik bilim şenliği düzenledi. Marmara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen şenliğe katılan çocuklar, sıvı gök kuşağı yapalım, solunum organlarımızı tanıyalım, patlayan volkan, yanmayan balon, yüzen yumurtalar, katı mı - sıvı mı, sütte renk dansı, ampuller yanacak mı, dökülmeyen su ve lav lambası yapımı deneyleriyle hem eğlendi, hem de öğrendi. Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların deney yaparak bilgilerini arttırması, gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmesi, çevresindeki olaylara karşı daha duyarlı olması ve dikkatli gözlem yapmalarının sağlanması amaçlandı.