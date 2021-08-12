Kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş suç duyurusunda bulundu

Müşteki Dağlı “Çok büyük kayıplar oluşuyor dikkat etmeliyiz. Param sistemden buharlaştırıldı resmen” dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şirkete yazdığı yazıda Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılmasını talep etti.

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin Dolar parasının hesabından çekildiğini iddia eden Sarper Dağlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Dağlı, savcılığa sunduğu dilekçede Haziran ayında 234 bin TL'yi herhangi bir kripto para almadan yatırım amacıyla şüpheli şirket üzerinden banka hesaplarına yatırdığını belirtti. Dağlı, kar payı olarak hesabına 227 dolar geçtiğini ve hesabını sürekli kontrol ettiğini belirterek “24 Haziran tarihinde hesabımı kontrol ettiğimde hesabımda paramın olmadığını gördüm. Bunun üzerine şüpheli şirkete mail gönderdim. 28 bin Dolar paramın hesabımda olmadığını ve bununla ilgili işlem yapılarak paranın hesabıma aktarılmasını istedim. Şüpheli şirket bana verdiği cevapta kontrollerini yapıp bana döneceklerini söylemesine rağmen geri dönüş yapılmayınca dolandırıldığımı anladım” dedi.

Şirketin projelerini tanıtan ve yatırımcı sağlayan Murat Çolak'ı arayarak durumunu izah ettiğini anlatan müşteki Dağlı “Bana ‘merak etme daha önce de böyle işlemler oldu kurtardık seninkini de kurtarırım' diyerek teskin etti. Bunun üzerine bir iki gün bekledim. Ancak olumlu sonuç alamayınca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin kendisini nitelikli olarak dolandırdığını belirten Sarper Dağlı, mağduriyetinin giderilmesi için şirketin banka hesaplarına tedbir konulmasını ve şüpheliler haklarında soruşturma başlatılarak dava açılmasını talep etti.

Şikayetin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, şüpheli şirkete yazı yazdı. Yazıda müşteki Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Dağlı “Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren bir kripto para borsası tarafından 234 bin TL dolandırıldım. Bu parayı sisteme yatırıp sistem üzerinden belirli bir getiri vaat ettiler. Kripto borsası sadece borsa alım satım dışında aynı zamanda kripto paralarınızı ve nakit paralarınızı sisteme yatırıp kazanç vaat ediyor. Bu sistem üzerinden bütün fonlarınızı çalıp yatırımcıları mağdur ediyorlar. Ben şirketin banka hesabına yatırdım parayı. Daha sonra şirketle mail yoluyla iletişime geçtiğimde bütün zararların giderileceğini söylediler ancak aradan 15 gün geçmesine rağmen geri dönüş olmadığını ilettim. Daha sonra şirketin merkezine başvurdum ama güvenlik görevlileri 1 yıldan fazladır şirkete hiçbir çalışanın gelmediğini ve birçok vatandaşın geldiğini mağdur olduğunu belirtti. Şikayetçi oldum cumhuriyet savcılığına. Çok büyük kayıplar oluşuyor dikkat etmeliyiz. Param sistemden buharlaştırıldı resmen” dedi.