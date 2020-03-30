Kruse: "Evdeyim ve iyi hissediyorum"

Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek şunları söyledi:

"Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim."