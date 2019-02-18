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Krzysztof Piatek durdurulamıyor

Milan’ın devre arası transfer döneminde Genoa’dan renklerine bağladığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, 5 maçta attığı 6 golle takımını sırtlıyor.

Milan'ın devre arası transfer döneminde Genoa'dan renklerine bağladığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, 5 maçta attığı 6 golle takımını sırtlıyor.


İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın, Gonzalo Higuain'i Chelsea'ye kiralamasının ardından Genoa'dan 35 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Krzysztof Piatek, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Cumartesi günü Atalanta deplasmanında rakip filelere 2 gol bırakan ve ligde Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 6 gol sayısına ulaşan Polonyalı forvet, Higuan'in İtalyan ekibinde çıktığı 22 maçta attığı 8 gollük performansını yakalaması an meselesi.

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