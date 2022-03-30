KT Portföy'den katılım esaslı sürdürülebilirlik fonu

Kuveyt Türk, yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy bünyesinde Türkiye'nin katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik fonlarından birini oluşturdu.

Finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan KT Portföy, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerini esas alan yeni bir sürdürülebilirlik katılım fonunu müşterilerine sunduğunu duyurdu. Fona sahip olmak isteyen müşterilerin, 31 Mart 2022 tarihine kadar stopaj muafiyetinden istifade edebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, KT Portföy tarafından yönetilen, bankanın ve bütün banka/aracı kurumlar üzerinden yatırımcıların ulaşabileceği Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, ağırlıklı olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) konularında performansları yüksek olan yerli ve yabancı şirket hisseleri ile bu kriterlere uyan şirketlerin çıkardığı kira sertifikalarından oluşuyor. Fon kapsamında ESG kriterlerine uygun olarak yatırım yapılırken, çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin hisseleri ve kira sertifikaları alınıyor. Bu fona yatırım yapan yatırımcılar, getiri elde etmenin yanı sıra çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkı sağlamış oluyor. Fon, portföy itibariyle aynı zamanda belirli oranda USD cinsi yabancı hisse ve kira sertifikalarına da yatırımı mümkün kılıyor.

“Sürdürülebilirlik fonunun 500 milyon TL büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz”

Türkiye'nin katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik fonunu müşterilerine sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve KT Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Ahmet Albayrak, “KT Portföy bünyesinde sunduğumuz Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, katılım esaslı olan ilk sürdürülebilir yatırım fonu olmasının yanı sıra aynı zamanda yatırımcıların USD cinsi yabancı hisse ve yabancı kira sertifikalarına da yatırım yapabildiği ilk katılım esaslı fon olma özelliğiyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl banka olarak Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirdiğimiz Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracında olduğu gibi sürdürülebilirlik fonuna da önemli bir talep gelmesini öngörmekteyiz. 2022 yılı sonu için fonumuzun 100 milyon TL, 5 sene sonrasında ise yaklaşık 500 milyon TL büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Tüm dünyada giderek artan sürdürülebilirlik bilincinin de etkisiyle fonumuzun yoğun ilgi göreceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlayan bir fon olacağını ifade edebiliriz” dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın ilklerinden olan sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

Verilen bilgiye göre, 2021 yılında katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada ilklerden biri olarak ‘Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı'nı gerçekleştiren Kuveyt Türk, bu sukuk ihracıyla önemli bir talep toplamıştı. 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5'inci yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi. Banka, sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynağı, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendirmeye devam ediyor.