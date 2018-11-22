KTO Karatay Üniversitesi'nden uluslararası öğrencilere yüzde 25 burs

KTO Karatay Üniversitesi, yurt dışında yaşayan Türk gençlerine ve uluslararası öğrencilere Konya'da üniversite eğitimi sağlamak amacıyla MÜSİAD ile önemli bir protokol imzaladı. Protokol sayesinde öğrenciler bulundukları ülkelerde online olarak bursluluk sınavına girerek başarılı oldukları takdirde KTO Karatay Üniversitesi'nde yüzde 25 bursla eğitim alma imkanı kazanmış oldu.

KTO Karatay Üniversitesi ve MÜSİAD yurt dışında yaşayan Türk gençlerine ve uluslararası öğrencilere Konya'da üniversite eğitimi sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Wow İstanbul Otel'de gerçekleştirilen toplantıda protokolü üniversite adına KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk imzaladı. Protokol sayesinde çifte vatandaşlık sahibi Türk gençler ve diğer ülke vatandaşlarına KTO Karatay Üniversitesi'nde öğrenim ücreti üzerinden yüzde 25 burs kazanarak istediği bölümde eğitim alma imkanı sağlandı. Protokol sayesinde öğrenciler Türkiye'ye gelmeden bulundukları ülkelerde online olarak bursluluk sınavına girebilecek. Sınavdan geçer not alan, olumlu referans verilen öğrenciler ise Türkiye'de eğitim hakkını kazanmış olacak.

“Eğitimlerini Türkiye'de almalarına yönelik bir talepleri var”

Protokolün hem üniversite hem de öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Çok önemli ve büyük bir toplantı. Her şeyden önce yurt dışından öğrencileri Türkiye'ye kazandırmak unun içerisinde yabancı öğrenciler olduğu gibi o ülkenin vatandaşı olan aynı zamanda Türk kökenli öğrenci kardeşlerimiz de var. Özellikle 2'inci ve 3'üncü nesildeki vatandaşlarımızın çocuklarının en azından eğitimlerini Türkiye'de almalarına yönelik bir talepleri var” diye konuştu.

“Bizim üniversitemizde bazı ekstra haklar elde edecekler”

Öğrencilerin eğitimlerini Türkiye'de almalarının kendileri açısından birçok avantajı olacağını ifade eden Öztürk, “Kültürlerini ve ana dilimiz olan Türkçe'yi daha iyi öğrenmelerine yönelik bir talepleri vardı. Yeterince iletişim kurulamadığı için zorlanıyorduk bu protokolle beraber özellikle yurt dışındaki yabancı öğrenci kardeşlerimiz oradaki bize bir referans mektubu getirdiğinde bizim üniversitemizde bazı ekstra haklar elde edecekler. Hem ülkemizin orada tanıtımını yapmış olacaklar hem oda üniversitesi olmamız vesilesiyle ticaret bizim için çok önemli o ülkelerle Türkiye arasında bir ticari köprü oluşturacaklarını düşünüyorum” dedi.