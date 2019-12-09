Kuaför Hüseyin Alkan, bağışlanan saçlarla kanserli hastalara peruk yapıyor

Samsun İlkadım'da kuaförlük yapan 33 yaşındaki Hüseyin Alkan, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyayla pek çok kanser hastasının yüzünü güldürmeyi başardı.

Alkan, kanser hastalarına psikolojik destek sağlamak için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Lösemi hastasının saçlarını kestiğinde etkilendi

Kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarının döküldüğünü, bunun da hastalarda ve yakın çevresinde moral bozukluğu oluşturduğunu anlatan kuaför Hüseyin Alkan, şöyle devam etti: "Bir müşterimin lösemi hastası olan kızının saçlarını kesmeye gittiğimde yaşadıklarım beni çok etkiledi. Saçları dökülen kanser hastalarının yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmak, onları mutlu etmek için gerçek saçtan peruk yaparak hediye ediyorum. Hastaneye gittiğimde çok uzun saçları olan müşterimin saçlarını dibinden keserken çok üzüldüm. Saçları kesilen müşterim, 'Saçlarım uzayana kadar bir daha aynaya bakmayacağım.' dedi. Bu sözü beni çok etkiledi. Kestiğim saçları peruk haline getirdim. Birkaç gün sonra hastamın ziyaretine giderek peruğu başına taktım. Çok sevindi. Bu olayın ardından da bütün saçları dökülen kanser hastaları için kampanya başlattım."

Gönüllülerden saçlarını bağışlamalarını istiyor

Hüseyin Alkan, yaklaşık 2 yıldır sosyal medya hesabından bu kampanyayı yürütüyor. Kanser hatalarına peruk yapmak için gönüllülerden saçlarını bağışlamalarını istiyor.