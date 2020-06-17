Kubilay Tim Mert Akış: “Hayalim Borussia Dortmund”

Kariyerine Almanya'da başlayan ve daha sonra Türkiye'ye gelen Tuzlaspor'un genç ve gelecek vadeden file bekçisi Kubilay Tim Mert Akış, hayalinin bir gün Borussia Dortmund forması giymek olduğunu, Türkiye'de ise Muslera, Mert Günok ve Boffin'i çok beğendiğini ifade etti.

Almanya'nın Düren takımında futbola başlayan ve daha sonra genç yaşta Kasımpaşa'nın dikkatini çekerek lacivert-beyazlı ekip tarafından transfer edilen kaleci Kubilay Tim Mert Akış, daha sonra Tuzlaspor'un kadrosuna dahil oldu. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve önümüzdeki sezon forma giymek istediğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, “Benim önümde bu ligin en iyi kalecisi olan Bayram Olgun var. Baktığınız zaman ligin de en az gol yiyen takımı biziz. Bayram abi antrenmanlarda beni çok destekliyor. Duruş pozisyonlarında çok yardımcı oluyor. Çok iyi bir abim var benim orada. Bana güven veriyor. Her zaman sabırlı olmamı söylüyor. Kaleciler genelde 25 yaşından sonra istediği kıvama geliyor. Bizim başkanımız aynı zamanda Diyarbekir'in de başkanı. Belki önümüzdeki sezon beni oraya gönderebilir. Çünkü benim forma giyip gelişmemi istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Örnek aldığım isim Jan Oblak”

Önümüzdeki sezon oynaması gerektiğini de söyleyen genç file bekçisi, “Benim bir yerden başlamam gerekiyor. İyi bir seviyeye çıkmak için daha çok forma giymeliyim. Türkiye'de çok iyi kaleciler var. Uğurcan, Ersin, Utku gibi genç ve kaliteli kaleciler var. Hocalarının onlara güven vermesi beni çok mutlu ediyor. İnşallah benim için de önümüzdeki seneler bu şekilde olur” dedi. Örnek aldığı ismin Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak olduğunu ifade eden Kubilay, “Oblak, çok beğendiğim bir isim. Atletico Madrid, Liverpool'u Oblak sayesinde eledi. Türkiye'de de Muslera, Mert Günok ve Boffin'i çok beğeniyorum. Takıma yüzde 100 adapte oluyorlar ve diğer oyuncuları sakinleştiriyorlar” dedi. Son olarak hedefinin gerek Türkiye gerekse de Avrupa'da en üst seviye olduğunu söyleyen Kubilay, “Hayalimdeki takım Borussia Dortmund” diyerek sözlerini tamamladı.