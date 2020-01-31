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Kübra Dağlı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye’nin yetenekli tekvando sporcularından Kübra Dağlı, Ankara’da düzenlenen Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin yetenekli tekvando sporcularından Kübra Dağlı, Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.


Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Dağlı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Serbest Stil Çiftler'de partneri Emirhan Muran'la gösterdiği üstün performansla unvanını korudu. Muran ve Dağlı, bu performansları sonrasında geçen seneki gibi altın madalyayı kazandı. Kübra Dağlı ayrıca, Serbest Stil Ferdi Kadınlar müsabakaları sonrasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.



"Mayısta Dünya şampiyonu olacağım"


Üç kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, bir kez daha Türkiye Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmanın kendisi için önemli olduğunun altını çizip, "Geçen sene de iki madalya ile Türkiye Şampiyonası'ndan ayrılmıştım. Bu sene de bunu başardık. Bu seneki ilk madalyalarım Ankara'da geldi. Umarım mayıs ayında da Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim" dedi.

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