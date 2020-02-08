İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya

Türkiye’nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken Serbest Stil Çifler'de ise ikinci oldu.



Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da düzenlenen uluslararası turnuvada Kübra Dağlı Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde podyumun en üst basamağına çıktı. Dağlı, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran'la gümüş madalya kazandı.



"Ülkemi gururlandıracağım"


Türkiye Şampiyonası'nda sonra hedef turnuvalarından birinde daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dağlı, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu arttırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.