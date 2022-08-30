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Kucağında bebekle araba sürdü, o anlar kameraya yansıdı

Bayrampaşa’da bir kadının kucağında bebekle araba sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da bir kadının kucağında bebekle araba sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken, kadının rahat bir şekilde arabayı kullanması 'pes' dedirtti.


Bayrampaşa Hal-Otogar Bağlantı Yolu metris istikametinde kadın bir sürücünün kucağında bebek ile araç kullanması izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, kadının bebeği önünde tutarak aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Kadının rahat bir şekilde arabayı kullanması 'pes' dedirtti.

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