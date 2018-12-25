Kucağında getirdiği küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı

İstanbul Sultangazi'de küçük bir çocukla bir kafeye giren şahıs, dükkan sahibini oyalayarak yanındaki çocuğa içinde 15 bin TL bulunan çantayı çaldırdı. Kendisinin de kasadaki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dükkan sahibi Abuzer Yakut, “Benim üzüldüğüm nokta çalınan paralar değil. O küçük çocuğun gelecekte eğer devlet bakımını almazsa gelecekte azılı bir hırsız olur. Bu çok üzücü bir olay” dedi.

Olay, 19 Aralık tarihinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde saat 11.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kucağında küçük yaşta bir çocukla kafeye gelen şahıs, dükkan sahibinden tost istedi. Dükkan sahibi Abuzer Yakut tost yaparken etrafta güvenlik kamerası arayan şahıs, kameraları göremedi. Kasadaki cep telefonuna gözünü diken şahıs hızlı bir şekilde telefonu alıp cebine attı. Kasada duran çantayı gören şahıs el işaretiyle küçük çocuğa çantayı gösterdi. Şahıs Abuzer Yakut'un önüne gelip perdelerken, küçük çocuk çantayı alarak dışarı çıktı. Dışarı çıkan çocuğa ‘soğuk oğlum soğuk, dışarı çıkma' diyerek seslenen şahıs peşinden kafeden çıktı. Biri çocuk 2 şahıs ardından olay yerinden kaçtı.

Kucağında çocukla gelen şahsın aile görünümü verdiğini ve hiç şüphelenmediğini söyleyen dükkan sahibi Abuzer Yakut, “Genç birisi 9-10 yaşlarında bir çocukla geldi. Tost istediler benden. Ben ona tost yaparken onlar bana belli etmeden kameraya bakmışlar. Kamera var mı yok mu. Görememişler güvenlik kamerasını. Rahat bir şekilde hareket ediyorlardı. Ben tostlara verince kendimi dikkat etmedim. Kasadaki telefonun yerini öğrenmişler. Sonra çantanın yerini öğrendiler. Ben tostla ilgilenirken büyüğü önce şarjdaki telefonumu alıp cebine koyuyor. Küçük çocuğa da el kol işaretiyle çantanın yerini gösteriyor. Benim yanıma geliyor. Beni konuştururken küçük çocuk para dolu çantayı alıp dışarı çıkıyor. Çocuk dışarı çıkınca da artık abisi mi babası mı bilmiyorum ‘soğuk oğlum soğuk, dışarı çıkma' diyor. O gün de hava gerçekten soğuk ve yağmurluydu. Peşine gidince ben de çocuğu tekrar içeri getirecek diye hiç umursamadım. Tost yapmaya devam ettim. Bir daha da gelmediler”

“15 bin 150 lira sayılı param vardı”

Çalınan çantanın içerisinde kimliği, belgeleri ve 15 bin 150 TL parası olduğunu söyleyen Yakut, “Param vardı. Kimliklerim vardı. 15 bin 150 lira sayılı param vardı. Bozuk paralar vardı. Kimliğim vardı. Belgelerim vardı. Hepsini aldılar götürdüler. Kurban Bayramı arifesinde de yine 2 tane hırsız dadandı. Yine gündüz 12 sıralarında. Onlar da para dolu çantayı götürdüler. Ama o zaman çantada az para vardı. Kıymetli eşyalarım vardı. Altın yüzük vardı. Gümüş yüzüklerim vardı. Hepsini götürdüler” diye konuştu.

“O küçük çocuk gelecekte azılı bir hırsız olur”

Giden paralarından çok küçük çocuğa üzüldüğünü söyleyen Yakut, “Benim üzüldüğüm nokta çalınan paralar değil. O küçük çocuğun gelecekte eğer devlet yakalayamazsa, bakımını almazsa gelecekte azılı bir hırsız olur. Bu çok üzücü bir olay” şeklinde konuştu.

Öte yandan, kucağında küçük bir çocukla gelerek hırsızlığa alet eden şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.