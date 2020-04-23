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Kucağında hasta çocuğuyla dakikalarca otobüs bekledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından otobüs sefer saatlerinin düşürülmesiyle vatandaşlar otobüs duraklarında dakikalarca otobüs bekledi.

Hastaneden çıkan bir baba ise yarım saatten fazla süredir durakta olduğunu ifade etti.


Toplu taşıma araçlarında sefer sayısının düşürülmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar duraklarda mağdur oldu. Esenyurt'ta hastane çıkışı duraklarda sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yarım saat 45 dakikadan fazla evlerine gidebilmek için otobüs beklediği görüldü. Çocuğunu acile getiren bir baba ise yarım saatten fazla otobüs durağında çocuğuyla otobüs beklediğini söyledi.

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