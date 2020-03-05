Küçük 'Bayraktarlar'

İstanbul'da eğitim gören 6 ortaokul öğrencisi, uydudan kontrol edilebilen ve üzerindeki kamerayla görüntü alabilen model uydu üretmeyi başardı. Uydu üreten öğrenciler, ilk uçuşlarını İdlib şehitlerine ithaf ettiler. Selçuk Bayraktar da gençlerin ürettiği model uyduyu anlatan bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve tüylerinin diken diken olduğunu belirtmişti.

Marmara İmam Hatip Orta okulunda eğitim gören 6 öğrenci tarafından model uydu robotu üretildi. Uydu üzerinden uzaktan kontrol edilebilen model uydu, üzerindeki kamera ile görüntü alabiliyor ve uçtuğu coğrafi bölgeler hakkında veri aktarabiliyor. Gençler, ürettikleri uydunun ilk uçuşunu gerçekleştirerek bu uçuşu İdlib'te şehit olan Mehmetçik'e ithaf etti.

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık ve Uzak kulübü hocası Hüdayi Gül, “Uydu takımımız geçtiğimiz pazartesi günü bir uydu atışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucu çalışma ortaya çıktı. Kasım ayında bu eğitimlere başladık. Öğrencilerle uydu teknolojileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların ardından öğrencilerle pratik çalışmalara yöneldik devre kartının kendi tasarımını yaptılar, üretimini gerçekleştirdiler. Uydunun yakın uzay şartlarına uygun hale getirilmesini sağladılar“ dedi.

Uçuşumuzu İdlib şehitlerine ithaf ettik

Öğrencilerinin kendisini duygulandırdıklarını ifade eden Gül, “Biz uydumuzu 18 Mart haftasına, Çanakkale şehitlerimize ithaf etmek için hazırlıyorduk. İdlib'te 34 şehit vermemizin ardından bu hain saldırının sonucunda öğrencilerimiz bize bu uçuşu idlib şehitlerimize ithaf etmemizi söylediler. Biz de bu kararı gayet yerinde bulduk hatta öğrencilerimizin bu hassasiyette olmaları bizi derinden etkiledi. Bunun üzerine biz de atışımızı erkene çektik. Çalışmalarımızı hızlandırdık, kamplar yaptık. Hafta başında pazartesi günü okuldaki İstiklal Marşı töreniyle birlikte uydu atışımızı gerçekleştirdik. Uydumuz 88 bin fit irtifaya çıktı. Burada 2 saat 45 dakika uçuşun ardından paraşütüyle süzülerek inişi gerçekleştirildi. Öğrencilerimizi modül uygulamayla konumunu anlık olarak takip ettik. Arama kurtarma faaliyetlerimize öğrencilerimiz de katıldı” diye konuştu.

Grup çalışması ile başardık

Projeye katılan öğrencilerden Eyüp Kayra Yüksel, “Tam olarak bir grup çalışması yaptığımı söyleyebilirim. Hocalarımız bizlere teorik bilgiler öğretti. Arkadaşlarla beraber öncelikle uydunun devrelerle iç kısmını yaptık ve gruplara ayrıldık. 3 arkadaşımız uydu kısmını 3 arkadaşımız uydunun paraşüt kısmını yaptık. Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.00'e yakın bolunu şişirmeye başladık. 08.04 gibi okulumuzdan çatısından uçurduk. Uydumuz Kocaeli'ye doğru yöneldi ve her 5 dakika da modül sayesinde konumunu takip ediyorduk. Kocaeli'de Beşkeş diye bir köye iniş yaptı ve arama kurtarma çalışmaları ile uydumuza ulaştık” diye konuştu.