Küçük çocuğa saldıran pitpull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı

İstanbul'da arkadaşıyla şakalaşırken serbest bıraktığı pitbull cinsi köpeği 13 yaşındaki bir çocuğu ısıran şahıs, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şahsa 33 bin 339 lira para cezası kesilirken, köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Olay, 14 Mart tarihinde Pınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sahibinin şaka yapmak için serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, 13 yaşındaki bir çocuğa saldırmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen köpeğin sahibi E.B.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında yaralama vb. suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. E.B.B. hakkında “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde adli işlem başlatılarak, 33 bin 399 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan pitbull cinsi köpeğin ise hayvan barınağına teslim edildiği öğrenildi.