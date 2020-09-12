İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada

Zeytinburnu Tramvay İstasyonu girişindeki yürüyen merdivenleri eğlence amaçlı kullanan küçük çocuğun tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.


Zeytinburnu Tramvay İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenler, dün küçük bir çocuk tarafından eğlence amaçlı kullanıldı. İstasyon içinden dışarıya yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuğun tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir çocuğun yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak istasyon içinden yukarı çıktığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.