Küçük girişimciler ekonomiye katılıyor

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilerin ekonomiye katılması için fırsatlar sunuyor.

İtalyan mimarisinin en güzel örneği Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yaparken, Çarşı Pazar alanını esnaf kültürünü günümüze taşıyan bir konseptle girişimcilere sunuyor. Küçük sermayelerle iş yeri açma imkanı veren Çarşı Pazar'da kiralanabilir mağazalar 2 bin TL'den başlayan rakamlarla yeni yatırımcılarını bekliyor.

Özellikle gençler, kadın girişimciler ve KOBİ'lerin dekorasyon masrafı olmadan bir mağazaya sahip olmasını sağlayan Çarşı Pazar, brüt 3 bin 870 metrekare olan ticari alanıyla AVM'nin üst katında konumlanıyor. Bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik, oyuncak ve gıda gibi birçok farklı sektörden satış noktası bulunuyor. Çeşitliliğin bol olduğu bir pazar alanı oluşturan konsept, uygun fiyatlarla esnafı ve halkı bir araya getiriyor.

Boyner Çarşı Pazar'da

AVM'nin Çarşı Pazar alanı açılan iki büyük mağaza ile büyümeye devam ediyor. Mayıs ayında açılan Boyner, kullanım alanı bin 709 metrekarelik mağazasında ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

Flo ise outlet mağazasını, Çarşı Pazar'da bulunan 549 metrekarelik yeni bir alana taşıyor. Flo ve Boyner'in yanı sıra 84 işletmenin yer aldığı Çarşı Pazar, yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip.